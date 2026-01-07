закрыть
7 января 2026
NYT: США нужна реальная смена режима в Венесуэле

  7.01.2026, 15:20
Следует действовать жестче.

Бывший спецпосланник США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что захват диктатора Николаса Мадуро не привел к настоящей смене режима и не приближает страну к демократии. По его словам, власть в Каракасе по-прежнему находится в руках «криминальной хунты», а временное руководство во главе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес лишь сохраняет прежнюю систему, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Абрамс подчеркнул, что нынешний курс администрации США опасно опирается на ожидание, что представители старого режима добровольно пойдут на демократические реформы. Он считает это нереалистичным. Окружение Мадуро связано с наркотрафиком, коррупцией и тяжкими нарушениями прав человека и не заинтересовано в уходе от власти. В отличие от военных режимов Южной Америки конца XX века, эти элиты, по его словам, не готовы к компромиссам ради амнистии и стабильного транзита власти.

Особое внимание Абрамс уделил вопросам безопасности. Он напомнил, что Венесуэла стала плацдармом для влияния Ирана, «Хезболлы», России и Китая. По его утверждению, Тегеран помогал Каракасу развивать беспилотные технологии, а иранские и связанные с «Хезболлой» структуры использовали венесуэльские документы для работы в Латинской Америке. Россия, по его оценке, также сохраняет ограниченное, но символически важное военное присутствие в стране.

Абрамс считает, что США должны открыто поддержать демократическую оппозицию, признать Эдмундо Гонсалеса легитимным президентом и добиваться переговоров между оппозицией, армией и частью политиков. Ключевыми рычагами давления он назвал санкции, блокировку нефтяных доходов и угрозу дальнейших силовых действий.

По его мнению, ставка Вашингтона на «прагматичную сделку» с авторитарным режимом подрывает репутацию США как защитника демократии и может привести лишь к сохранению диктатуры и росту миграционного кризиса.

