Топ-5 фильмов для просмотра в Рождество 1 7.01.2026, 15:33

Небанальная подборка.

Один из самых ярких моментов на рождественско-новогодние праздники — совместный просмотр тематических фильмов с родными. В топе всегда остается «Один дома» и «Как Гринч украл Рождество». Эти фильмы наполнены яркостью, смехом и праздничным настроением. А какие киноленты посмотреть еще?

«Новый канал» подготовил подборку новогодних фильмов для всей семьи:

«Чудо на 34-й улице» (1994)

В канун Рождества Санту приглашают поработать в большом нью-йоркском супермаркете самим собой. Однако владельцы соседних магазинов делал все, чтобы избавиться от старого. Интересно, чем закончится вся новогодняя задумка?

«Реальная любовь» (2003)

Сюжет состоит из девяти историй, развивающихся параллельно. Кульминация всех сюжетов приходится на Сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей. Основной смысл и основная фраза фильма: «На самом деле любовь есть повсюду».

«Бесконечное Рождество» (2006)

Молодой композитор, автор рождественских песенок, вынужден праздновать Рождество в компании бывшей жены, ее родителей и сына-подростка. И тут оказывается, что он проживает праздничный день снова и снова. Герою придется всерьез поломать голову, чтобы поставить свою жизнь на нормальный лад.

«Эльф» (2003)

Эта новогодняя картина расскажет о мальчике из детского дома Бадди Гоббсе, случайно залезшем в мешок Санта-Клауса, а тот его не заметил и забрал на Северный полюс. Там Бадди воспитал эльф, но когда мальчик вырос, решил найти своего родного папу. Впрочем, отцу было безразлично сына. Но Бадди познакомился с младшим братом, мачехой и красивой девушкой. Они услышали его историю о Санта-Клаусе и решили помочь другим детям поверить в новогодние чудеса.

«Крепкий орешек» (1988)

Вторая самая популярная серия хороших рождественских фильмов – «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Офицер нью-йоркской полиции Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с женой Голли, работающей юристом в корпорации «Накатоми».

Пока Джон переодевается к рождественской вечеринке в Накатом-Плазе, его жену и всех работников корпорации берет в заложники банда Ганса Грубера. Спецназ ждет снаружи, не имея возможности попасть в здание. Тогда Макклейн как упорный партизан собственноручно устраняет преступников, побеждает Грубера, мирится с женой и спасает Рождество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com