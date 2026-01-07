закрыть
О чем говорит история замерзающих жителей деревни под Речицей

1
  • 7.01.2026, 15:57
  • 1,314
О чем говорит история замерзающих жителей деревни под Речицей

Несколько выводов по горячим следам.

История с обращением жительницы деревни Ведрич Речицкого района к Лукашенко получила продолжение. Алла Привалова, записавшая драматичный ролик о том, как она и ее односельчане замерзают из-за проблем с отоплением, удалила видео и опубликовала новые сообщения, пишет «Салiдарнасць».

В свежих роликах женщина уже не в куртке и шапке. Она рассказывает, что в деревню приехали проверяющие из ЖКХ и редактор местной районки.

По ее словам, проверка длилась два дня. В ее квартире была обнаружена проблема с отоплением, которую уже якобы устранили без замены батарей.

— Конечно, быстро среагировали девочки. Молодцы, спасибо им огромное. Хотя можно было сделать это и раньше. Но был генеральным директором ЖКХ другой человек, который переводил все как бы в шутки, и ничего не делалось, — подвела Алла Привалова итог истории, из которой напрашивается несколько выводов.

Во-первых, такие сюжеты из современной сельской жизни белорусов говорят о нарушенной обратной связи. Местные чиновники в силу разных причин игнорируют просьбы людей решить наболевшие проблемы — иногда годами.

Это может быть и банальное отсутствие ресурсов, а временами и простое нежелание вникать в сложности тех, кто тебя не избирал.

Во-вторых, огласка в соцсетях все еще действует на чиновников. Возможно, потому, что сам Лукашенко не раз повторял, что знает, о чем белорусы «пишут в тиктоках».

Впрочем, это и не отменяет сам факт того, что подобные обращения простых граждан являются вынужденной мерой, сигналом отчаяния. И лишний раз подчеркивают неэффективность (на грани бесполезности) чиновников и того, кто их назначает.

«Потерпите, этот год будет тяжелый, как и 30 предыдущих»

И в качестве бонуса предлагаем избранные моменты из комментариев под роликов жительницы деревни Ведрич, в котором она благодарит руководство речицкого ЖКХ:

«Город Мозырь, мерзнем 2 месяца... В квартире прохладно, вот никогда такого не было».

«Потерпите, этот год будет тяжелый, как и 30 предыдущих. Выпейте чарку и закусите».

«Покажите термометр, т.к. одеты слишком тепло. Может заставили записать опровержение?».

«Они запугались сами после обращения, если бы не придала огласке, так бы и спали в фуфайках».

«Да, работать хотят, поэтому и оперативно решили вопрос».

«Хорошо, что извиняться не заставили».

