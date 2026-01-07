закрыть
7 января 2026, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испания впервые допустила отправку военных в Украину

  • 7.01.2026, 16:08
Испания впервые допустила отправку военных в Украину

Об этом заявил глава правительства страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.

Об этом, как пишет, сообщило агентство EFE.

Санчес после встречи «коалиции решительных» в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.

Премьер-министр заявил, что Испания «как большая европейская страна» будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.

Санчес заявил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и «военные возможности».

На вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес сказал, как это Испания уже демонстрировала подобные шаги «в других частях мира».

«Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?» – заявил он.

До этого премьер-министр Испании Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский