Испания впервые допустила отправку военных в Украину
- 7.01.2026, 16:08
Об этом заявил глава правительства страны.
Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.
Об этом, как пишет, сообщило агентство EFE.
Санчес после встречи «коалиции решительных» в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.
Премьер-министр заявил, что Испания «как большая европейская страна» будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.
Санчес заявил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и «военные возможности».
На вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес сказал, как это Испания уже демонстрировала подобные шаги «в других частях мира».
«Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?» – заявил он.
До этого премьер-министр Испании Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.