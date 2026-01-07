Испания впервые допустила отправку военных в Украину 7.01.2026, 16:08

Об этом заявил глава правительства страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.

Об этом, как пишет, сообщило агентство EFE.

Санчес после встречи «коалиции решительных» в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.

Премьер-министр заявил, что Испания «как большая европейская страна» будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.

Санчес заявил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и «военные возможности».

На вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес сказал, как это Испания уже демонстрировала подобные шаги «в других частях мира».

«Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?» – заявил он.

До этого премьер-министр Испании Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com