7 января 2026, среда, 17:39
FP: Китай и Россия слишком слабы для повторения спецоперации США

  • 7.01.2026, 16:20
  • 2,782
Сдерживающий фактор — реальные военные возможности Москвы и Пекина.

После операции США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в экспертной среде появились опасения, что Россия и Китай могут пойти на аналогичные действия против лидеров Украины и Тайваня. Однако аналитики считают такие опасения преувеличенными. Сдерживающим фактором являются не международные нормы, а реальные военные возможности Москвы и Пекина, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

На первый взгляд операция США выглядела простой и быстрой, что создало иллюзию того, что это легко было сделать. Однако за внешней простотой стояли тысячи американских военных и сотрудников спецслужб, высокотехнологичные средства разведки, кибероперации, подавление ПВО и участие элитных подразделений с десятилетиями боевого опыта. Подобным сочетанием технологий и практики сегодня фактически располагают только США.

Россия, как отмечают эксперты, уже пыталась реализовать схожий сценарий в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Попытка захватить президента Украины Владимира Зеленского провалилась: десант понес серьезные потери, а агентурная сеть в Киеве была раскрыта. После этого Москва сделала ставку на массированную военную силу, а не на точечные спецоперации.

Китай сталкивается с другой проблемой — отсутствием боевого опыта. Народно-освободительная армия Китая не участвовала в крупных войнах почти полвека, что снижает ее способность проводить сложные операции по захвату лидеров. Кроме того, Тайвань значительно лучше защищен, чем Венесуэла: развитые системы раннего предупреждения делают внезапную операцию практически невозможной без начала полномасштабной войны.

Эксперты подчеркивают, что Россия и Китай не отказываются от подобных действий из-за моральных ограничений. Они просто понимают пределы собственных военных возможностей и риски провала.

