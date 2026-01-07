закрыть
7 января 2026
На Свислочи в Минске заметили «ледяные блинчики»
Фото: Smartpress.by

Это редкое явление для Беларуси.

На днях на реке Свислочь в Минске очевидцы обнаружили «ледяные блинчики» – россыпь кружочков разного размера. Фотографиями весьма редкого для Беларуси природного явления поделился Telegram-канал Nadvorie.

Оказывается, блинчатый лед обычно возникает с приходом холодов. Для его появления нужны снег, ветер и слабое течение. Мелкий снег смешивается с кусочками льда и замерзает. Затем течение реки обтачивает края этих ледяных образований, придавая им округлую форму. Размеры таких «блинов» могут достигать от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре при толщине до 10 сантиметров.

Блинчатый лёд на Свислочи
Фото: Smartpress.by

Бурные воды могут трансформировать такой лед в более крупные массы, когда куски буквально надвигаются друг на друга, в конечном итоге смерзаясь в сплошные пласты. Если же течение слабое, как на Свислочи в эти дни, возникает такой эффект.

Блинчатый лёд на Свислочи
Фото: Smartpress.by
Блинчатый лёд на Свислочи
Фото: Smartpress.by
Блинчатый лёд в Арктике
Фото: Smartpress.by
