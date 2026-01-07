закрыть
За блэкаутом в Берлине может стоять Россия

  • 7.01.2026, 16:46
СМИ указывают на признаки гибридной атаки.

За группировкой, диверсия которой оставила Берлин без тепла и света, может стоять страна-агрессор Россия. Об этом пишет Welt.

Депутат Бундестага от Христианско-демократической партии ФРГ (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил изданию, что письмо, в котором левоэкстремистская группа взяла на себя ответственность за поджог кабельного моста 4 января, было переведено с русского языка на немецкий.

Об этом свидетельствуют ошибки в тексте, и в документе на 11 страниц используется «странный язык и необычные формулировки», считает он.

Кизеветтер назвал язык письма «корявым». Либо левые экстремисты не владеют должным образом немецким языком, либо «им предписывают, что они должны говорить», сказал он журналистам, отметив, что этой версии необходимо уделить внимание.

Заместитель начальника берлинской полиции Марко Лангнер заверил СМИ, что на российский след в расследовании диверсии «ничего не указывает». По его словам, все «очень четко» ведет к немецким радикалам, в том числе – публичное признание. Следствие считает его подлинным и указывает, что такие письма – типичный почерк подобных организаций, цели нападения «также подходят».

Эксперт по искусственному интеллекту Андреа Шлютер в комментарии изданию заявила, что «в некоторых формулировках довольно уверена, что они не были изначально составлены на немецком языке».

В то же время журналистка Stern Мириам Холльштайн указывает на всегда довольно запутанный язык в леворадикальных письмах с признанием ответственности.

