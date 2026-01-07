Как выглядел бы легендарный Джон Леннон в 2026 году 1 7.01.2026, 16:54

Необычную реконструкцию представил голландский криминалист.

Голландский судебный эксперт Марсель ван Адрихем поразил поклонников «The Beatles», создав невероятно реалистичный цифровой портрет Джона Леннона, которому сегодня исполнилось бы 86 лет, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Ван Адрихем, известный своими реконструкциями Джона Кеннеди и Мэрилин Монро, использовал уникальную технологию, позволяющую воссоздать внешность Леннона с поразительной точностью.

«Помимо внешности, реконструкция заставляет задуматься о наследии Леннона: его стремлении к миру и равенству», — объяснил эксперт. «Кто знает, как он отреагировал бы на события современного мира».

Отличие работы Ван Адрихема от обычных ИИ-фильтров очевидно: «Искусственный интеллект лишь угадывает, я же вычисляю с беспрецедентной точностью», — отметил эксперт. Он анализировал изменения кожи, рост хрящей и особенности образа жизни музыканта, чтобы максимально реалистично показать Леннона в старости. Особое внимание уделялось глазам, микровыражениям и взгляду.

Джон Леннон (1940–1980) оставил неизгладимый след в музыке и культуре как сооснователь The Beatles и автор песен «Imagine», «Give Peace a Chance», «Strawberry Fields Forever». Его жизнь трагически оборвалась в 1980 году.

Проект Ван Адрихема возвращает иконам прошлого годы, украденные судьбой, и позволяет увидеть их так, будто они живы в 2026 году. «Это новая эра повествования, где прошлое встречается с настоящим», — уверен эксперт.

