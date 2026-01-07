Нужно просто поставить Путину ультиматум 1 Игорь Эйдман

7.01.2026, 17:05

Игорь Эйдман

Иначе он не остановится

Коалиция «решительных» всерьез обсуждает гарантии безопасности Украины, в том числе ввод британских и французских войск после начала перемирия. Но это бессмысленно. Путин ни на какое перемирие не согласен и никогда не согласится, тем более если после этого в Украину войдут войска стран НАТО.

Принимать решение о вводе таких войск надо не после перемирия, а для того, чтобы его добиться: просто поставить Путину ультиматум — если не прекращаешь войну, 1 февраля начинаем ввод войск. Вот тогда он может испугаться и остановиться, но не раньше.

Такое уже было в истории — во время советско-финской войны. 2 марта 1940 года премьер-министр Франции Даладье объявил о готовности отправить для защиты Финляндии 50 тыс. французских солдат и 100 бомбардировщиков; параллельно Великобритания приняла решение послать туда еще 50 английских военных самолетов. А уже 12 марта война закончилась: марионеточное просоветское «правительство» Куусинена было выброшено Сталиным на помойку вместе с идеей присоединения Финляндии к СССР.

Справедливости ради надо отметить, что после того, как угроза франко-британской интервенции в Финляндию исчезла вместе с крахом Франции в июне 1940 года, Сталин вновь вернулся к идее захвата северо-западного соседа. Но это уже другая история.

Игорь Эйдман, Telegram

