закрыть
7 января 2026, среда, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нужно просто поставить Путину ультиматум

1
  • Игорь Эйдман
  • 7.01.2026, 17:05
  • 3,080
Нужно просто поставить Путину ультиматум
Игорь Эйдман

Иначе он не остановится

Коалиция «решительных» всерьез обсуждает гарантии безопасности Украины, в том числе ввод британских и французских войск после начала перемирия. Но это бессмысленно. Путин ни на какое перемирие не согласен и никогда не согласится, тем более если после этого в Украину войдут войска стран НАТО.

Принимать решение о вводе таких войск надо не после перемирия, а для того, чтобы его добиться: просто поставить Путину ультиматум — если не прекращаешь войну, 1 февраля начинаем ввод войск. Вот тогда он может испугаться и остановиться, но не раньше.

Такое уже было в истории — во время советско-финской войны. 2 марта 1940 года премьер-министр Франции Даладье объявил о готовности отправить для защиты Финляндии 50 тыс. французских солдат и 100 бомбардировщиков; параллельно Великобритания приняла решение послать туда еще 50 английских военных самолетов. А уже 12 марта война закончилась: марионеточное просоветское «правительство» Куусинена было выброшено Сталиным на помойку вместе с идеей присоединения Финляндии к СССР.

Справедливости ради надо отметить, что после того, как угроза франко-британской интервенции в Финляндию исчезла вместе с крахом Франции в июне 1940 года, Сталин вновь вернулся к идее захвата северо-западного соседа. Но это уже другая история.

Игорь Эйдман, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский