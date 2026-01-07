В Воложине выставили на продажу деревенский туалет 6 7.01.2026, 17:12

1,556

Его продают с аукциона как объект недвижимости.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» объявило открытый аукцион по продаже имущества ОАО «ПМК-188» Воложинского района, которое находится в стадии ликвидации. Так, на торги выставили... деревенский уличный туалет.

Туалет общей площадью 1,4 квадратного метра расположен на улице Пушкина и, несмотря на скромные размеры, находится на земельном участке площадью более 4,4 гектара. Новому владельцу пообещали долю в праве на землю – чтобы обслуживать недвижимость было где развернуться, пишет smartpress.by.

Сам объект представляет собой стандартную выгребную яму, оборудованную наподобие унитаза, не подключённую к канализации. Кабинка сделана из бетонных блоков, крыша покрыта шифером, дверь деревянная.

Начальная стоимость туалета с учётом НДС составляет 2280 рублей. Для участия в аукционе потребуется задаток в размере 228 рублей – ровно 10% от стартовой цены.

Аукцион состоится 14 января 2025 года в 12:00 в Минске, по адресу ул. Чкалова, 5. Заявки принимают до 10 января включительно.

Победителем станет тот, кто предложит максимальную цену, либо единственный участник, согласившийся купить лот по цене, увеличенной на 5%. Видимо, на случай, если желающих будет не слишком много.

Договор купли-продажи необходимо заключить в течение 10 рабочих дней после торгов. Оплата производится в течение 30 банковских дней. Кроме того, победителю придётся возместить расходы на организацию и проведение аукциона – чтобы сделка была по-настоящему запоминающейся.

