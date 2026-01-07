закрыть
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 7.01.2026, 17:28
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре.

В Беларуси объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики прогнозируют сильные снегопады и метель. В связи с этим на 8 и 9 января установлен оранжевый уровень опасности.

Днем 8 января наиболее сложная ситуация ожидается по юго-восточной половине страны. Здесь прогнозируются сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и ухудшение видимости.

9 января сложные погодные условия распространятся уже на большую часть территории Беларуси. Ожидаются сильный и мокрый снег, метель, снежные заносы и порывистый ветер до 15—20 м/с, а ночью местами — до 24 м/с. По юго-востоку в ночные часы возможен очень сильный снег.

По прогнозу на 8 января, в стране будет преобладать облачная погода. Ночью по юго-востоку временами пройдет снег, днем снег и мокрый снег ожидаются по всей территории, а по юго-восточной половине — сильный снег с метелью. Местами возможен слабый гололед, ночью и утром — туман, на отдельных участках дорог — гололедица.

Температура воздуха ночью составит от –6 до –12 градусов, днем — от −4 до −10 градусов. Ветер северный и северо-восточный, днем порывистый, по юго-востоку — сильный порывистый.

Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными, по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды.

