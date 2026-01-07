Зеленский предложил США захватить Кадырова 7.01.2026, 17:42

1,812

Владимир Зеленский

Чтобы надавить на Путина.

США могли бы провести военную операцию по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы надавить на Владимира Путина для прекращения войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Пожалуйста, вот вам пример с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро. Провели операцию. Результат все видели, весь мир. Сделали это быстро. Ну пусть они проведут какую-нибудь операцию с этим, как его, с Кадыровым, с этим убийцей. Может тогда Путин увидит это и задумается», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, у США есть инструменты для реального давления на Россию, и они знают, как ими пользоваться, однако для этого Украина должна быть в приоритете у Вашингтона. Пока же представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с Россией, но та «крутит носом», констатировал Зеленский. При этом он предупредил Москву, что у Киева «достаточно сильные» партнеры и «могут нос открутить, если захотят».

