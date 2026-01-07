В электронной очереди на границе появилась онлайн-регистрация 7.01.2026, 17:51

Иллюстративное фото: Freepik

Теперь не нужно приезжать в пункт пропуска дважды.

Новая таможенная процедура сильно облегчит жизнь белорусам, планирующим выехать за границу и проживающим далеко от пунктов пропуска.

Чтобы стать в очередь на границе, теперь не нужно приезжать туда дважды: у белорусов появилась возможность онлайн-регистрации, сообщается на сайте «Белтаможсервиса».

Этот вопрос был особенно актуален для жителей населенных пунктов, находящихся далеко от пунктов пропуска. Чтобы выехать за границу на личном транспорте, им приходилось приезжать в погранпереход два раза (к примеру, из Витебска в Брест): сначала для постановки на электронный учет, потом – непосредственно для выезда в соседнее государство.

Такая проблема наблюдалась летом и осенью прошлого года, когда в пунктах пропуска на западных границах скапливалось много транспорта. В результате очередь растягивалась на неделю.

Однако с 1 января 2026 года были внесены изменения в порядок функционирования системы электронной очереди. Они были одобрены Совмином. Теперь стать в очередь на выезд за границу можно онлайн: правда, сделать это могут не все – только водители легковых автомобилей и мотоциклов.

Онлайн-регистрацию физлицо может пройти на сайте «Белтаможсервиса». Для этого сперва нужно создать личный кабинет, заполнить все нужные сведения (госномер транспортного средства, ФИО владельца и так далее), оплатить услуги по регистрации.

