закрыть
7 января 2026, среда, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США захватили еще один нефтяной танкер

  • 7.01.2026, 18:02
США захватили еще один нефтяной танкер

Судно без флага входило в «теневой флот» и перевозило нефть из Венесуэлы.

Соединенные Штаты Америки захватили еще один нефтяной танкер, который осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.

Судно M/T Sophia было задержано в рамках блокады Венесуэлы, которая была объявлена президентом США Дональдом Трампом в середине декабря. Видео опубликовал Clash Report.

Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило факт задержания танкера M/T Sophia. Там сообщили, что судно работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.

Танкер шел без флага. Он находился под санкциями Соединенных Штатов.

В заявлении также отмечается непоколебимость желания осуществить свою миссию по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии.

Зато министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Береговая охрана 7 января провела тщательные и скоординированные операции по задержанию двух танкеров из «теневого флота» — один был задержан в Северном Атлантическом океане, а второй в международных водах у Карибского бассейна.

Она отметила, что оба судна были зафиксированы либо возле Венесуэлы, либо на пути к ней.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский