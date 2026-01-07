США захватили еще один нефтяной танкер
- 7.01.2026, 18:02
Судно без флага входило в «теневой флот» и перевозило нефть из Венесуэлы.
Соединенные Штаты Америки захватили еще один нефтяной танкер, который осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.
Судно M/T Sophia было задержано в рамках блокады Венесуэлы, которая была объявлена президентом США Дональдом Трампом в середине декабря. Видео опубликовал Clash Report.
Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило факт задержания танкера M/T Sophia. Там сообщили, что судно работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.
Танкер шел без флага. Он находился под санкциями Соединенных Штатов.
В заявлении также отмечается непоколебимость желания осуществить свою миссию по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии.
Зато министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Береговая охрана 7 января провела тщательные и скоординированные операции по задержанию двух танкеров из «теневого флота» — один был задержан в Северном Атлантическом океане, а второй в международных водах у Карибского бассейна.
Она отметила, что оба судна были зафиксированы либо возле Венесуэлы, либо на пути к ней.