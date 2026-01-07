закрыть
Как ухаживать за домашними животными в холодную погоду

  • 7.01.2026, 18:07
  • 1,490
Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание зимой.

Во время зимних холодов и снегопадов домашние питомцы требуют особого внимания. Как и люди, животные могут страдать от переохлаждения и нуждаются в дополнительной заботе, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

В помещении британские ветеринары советуют обеспечить питомцам теплые и уютные места для отдыха. Кошкам и собакам стоит добавить одеяла в лежанки и организовать несколько укромных уголков по дому. Лежанки лучше приподнять над полом, чтобы избежать сквозняков, особенно для пожилых животных. Эксперты также рекомендуют больше играть с питомцами, если из-за погоды они реже выходят на улицу.

В холодное время года животные могут есть больше, чтобы поддерживать температуру тела, но при этом пить меньше. Важно следить, чтобы у них всегда был доступ к свежей воде.

Собакам прогулки необходимы даже зимой. Большинству достаточно собственной шерсти, но короткошерстным, пожилым или больным животным может понадобиться теплая, непромокаемая одежда. Владельцам советуют гулять днем, использовать светоотражающие аксессуары в темноте и избегать замерзших водоемов. После прогулок нужно тщательно вытирать лапы и смывать соль и реагенты.

Мелкие животные — кролики, морские свинки и хорьки — особенно чувствительны к холоду. При резком понижении температуры их рекомендуют переносить в помещение, например, в сарай или гараж без машин. Если это невозможно, их домики следует дополнительно утеплить.

Кошкам, привыкшим гулять, днем можно позволять выходить на улицу, но в сильные морозы лучше оставлять их дома на ночь и обеспечить доступ к теплому туалету.

