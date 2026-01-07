закрыть
7 января 2026
Трамп заявил, что единолично спас Украину

  7.01.2026, 18:18
Трамп заявил, что единолично спас Украину
Дональд Трамп

Об этом президент США написал в своей соцсети.

Россия бы уже полностью контролировала всю Украину, если бы не личное вмешательство Дональда Трампа. Такое заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social.

«Без моего вмешательства Россия уже сейчас контролировала бы всю Украину. Помните также, что я единолично завершил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, глупо решила не дать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения. Важно то, что я спас миллионы жизней», - заявил он.

