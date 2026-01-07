«Это чрезвычайно полезный прецедент»
В Украине прокомментировали захват подсанкционного танкера.
Захват Соединенными Штатами подсанкционного танкера Marinera под российским флагом может стать прецедентом. Об этом заявил в Facebook уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
«Захват американскими военными танкера Marinera/Bella 1 «теневого флота», который внезапно стал под российским флагом, может стать чрезвычайно полезным прецедентом для принуждения реализации санкций. [...] Очень хорошо. Надо еще», – написал он.
Власюк отметил, что у подсанкционных танкеров «теневого флота» РФ – «одна кухня», он описал ее на примере захваченного танкера: «Вышел из Ирана, повозил нефть из Венесуэлы, стал под флаг РФ».
Военные США захватили танкер Marinera 7 января в Атлантическом океане недалеко от Исландии. Российские корабли, которые в это время были рядом, не вмешивались в спецоперацию американцев.
Комментируя спецоперацию в соцсети X, европейское командование армии США отметило, что «этот захват поддерживает призыв президента США Дональда Трампа, направленный против судов, на которые распространяются санкции и которые угрожают безопасности и стабильности Западного полушария».