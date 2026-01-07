В Беларуси запретили китайские снеки, приправы и российскую рыбу

В Беларуси запретили китайские снеки, приправы и российскую рыбу1
В них обнаружили плесень и кишечную палочку.
Госстандарт Беларуси внес в реестр опасных товаров сразу около 20 наименований пищевой продукции. Среди запрещенного есть приправы, много российских рыбных продуктов и китайских снеков.
В приправе хмели-сунели торговой марки «СмакиТаки» выявили плесень и бактерии кишечной палочки.
В вяленой и сушено-вяленой рыбной соломке разных российских производителей обнаружили недопустимые пищевые добавки.
Также некоторые товары не соответствовали заявленному на упаковке из-за неправильной доли влаги в продукте.
Из китайских продуктов под запрет попали кислые конфеты Sour Candy со вкусом колы также из-за недопустимых пищевых добавок, в частности подсластителя.
Проблемы с добавками и маркировкой продуктов выявили у множества китайских снеков и чипсов. В запрещенный список попали товары двух производителей: Pingjiang Benwei Food Co., Ltd и Pingdingshan Lianying Food Co., Ltd.