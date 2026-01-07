закрыть
7 января 2026, среда, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили китайские снеки, приправы и российскую рыбу

1
  • 7.01.2026, 18:48
  • 1,372
В Беларуси запретили китайские снеки, приправы и российскую рыбу

В них обнаружили плесень и кишечную палочку.

Госстандарт Беларуси внес в реестр опасных товаров сразу около 20 наименований пищевой продукции. Среди запрещенного есть приправы, много российских рыбных продуктов и китайских снеков.

В приправе хмели-сунели торговой марки «СмакиТаки» выявили плесень и бактерии кишечной палочки.

В вяленой и сушено-вяленой рыбной соломке разных российских производителей обнаружили недопустимые пищевые добавки.

Также некоторые товары не соответствовали заявленному на упаковке из-за неправильной доли влаги в продукте.

Из китайских продуктов под запрет попали кислые конфеты Sour Candy со вкусом колы также из-за недопустимых пищевых добавок, в частности подсластителя.

Проблемы с добавками и маркировкой продуктов выявили у множества китайских снеков и чипсов. В запрещенный список попали товары двух производителей: Pingjiang Benwei Food Co., Ltd и Pingdingshan Lianying Food Co., Ltd.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский