В Беларуси запретили китайские снеки, приправы и российскую рыбу 1 7.01.2026, 18:48

1,372

В них обнаружили плесень и кишечную палочку.

Госстандарт Беларуси внес в реестр опасных товаров сразу около 20 наименований пищевой продукции. Среди запрещенного есть приправы, много российских рыбных продуктов и китайских снеков.

В приправе хмели-сунели торговой марки «СмакиТаки» выявили плесень и бактерии кишечной палочки.

В вяленой и сушено-вяленой рыбной соломке разных российских производителей обнаружили недопустимые пищевые добавки.

Также некоторые товары не соответствовали заявленному на упаковке из-за неправильной доли влаги в продукте.

Из китайских продуктов под запрет попали кислые конфеты Sour Candy со вкусом колы также из-за недопустимых пищевых добавок, в частности подсластителя.

Проблемы с добавками и маркировкой продуктов выявили у множества китайских снеков и чипсов. В запрещенный список попали товары двух производителей: Pingjiang Benwei Food Co., Ltd и Pingdingshan Lianying Food Co., Ltd.

