Дроны ВСУ остановили атаку армии РФ на квадроциклах 7.01.2026, 18:59

Оккупанты пытались воспользоваться непогодой.

На дороге к Ямполю, на Лиманском направлении фронта, российские оккупационные войска предприняли попытку штурма, используя квадроциклы и неблагоприятные погодные условия. Противник рассчитывал воспользоваться снегопадом, шквальным ветром и ограниченной видимостью, чтобы скрытно выдвинуть штурмовую группу.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», однако попытка прорыва была оперативно обнаружена. Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады мгновенно включились в работу и отработали по целям в парах. Действия операторов были четкими, слаженными и хладнокровными.

Благодаря быстрой реакции и эффективному применению ударных дронов, штурмовая группа противника была остановлена еще на подходах, а техника и живая сила - поражены.

