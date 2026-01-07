Дроны ВСУ остановили атаку армии РФ на квадроциклах
- 7.01.2026, 18:59
Оккупанты пытались воспользоваться непогодой.
На дороге к Ямполю, на Лиманском направлении фронта, российские оккупационные войска предприняли попытку штурма, используя квадроциклы и неблагоприятные погодные условия. Противник рассчитывал воспользоваться снегопадом, шквальным ветром и ограниченной видимостью, чтобы скрытно выдвинуть штурмовую группу.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», однако попытка прорыва была оперативно обнаружена. Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады мгновенно включились в работу и отработали по целям в парах. Действия операторов были четкими, слаженными и хладнокровными.
Благодаря быстрой реакции и эффективному применению ударных дронов, штурмовая группа противника была остановлена еще на подходах, а техника и живая сила - поражены.