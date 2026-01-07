Белорус «немножечко проучил» водителя за парковку 7.01.2026, 19:08

Тот занял расчищенное от снега место.

Улицы замело, и у автовладельцев появился еще один повод для споров. В противоположных углах «ринга» две категории водителей: одни расчищают парковочные места сами, другие не только не берут лопаты, но и охотно пользуются плодами чужих трудов. Что, понятное дело, приводит к конфликтам, которые заканчиваются не только эмоциональными претензиями в адрес друг друга. Так пользователь TikTok Денис решил «немножечко проучить» хозяина авто, занявшего убранную им территорию. Об этом он рассказал в своем аккаунте.

Видео на странице Дениса пока только одно. Появилось оно в начале января. На кадрах — парковка в частном секторе, пишет «Зеркало».

— Вчера вечером почистил себе место, сегодня выехал, и его занял вот этот Nissan X-Trail, — говорит мужчина, указывая на автомобиль.

По словам Дениса, увидев, что подготовленное им место занято, он расчистил участок по соседству, а владельца Nissan X-Trail решил «немножечко проучить» — «оставить небольшую горочку».

Мужчина показал невысокий сугроб, который сделал за авто, чтобы усложнить ему выезд.

— Как думаете, это плохо или нормально? — поинтересовался он у пользователей TikTok. — Но, я думаю, человек должен понимать, что надо тоже помогать обществу снег убирать. Правильно? Я думаю, [я поступил] нормально.

За два дня видео Дениса посмотрели больше полумиллиона раз. Под ним почти четыре тысячи комментариев. В горячем споре схлестнулись те, кто поддержал мужчину, и те, кто категорически с ним не согласен. Приводим некоторые из высказываний:

«Что-то мне кажется, что те, кто пишут „не твое место“, лопаты в руках не держали. Тут больше играет роль человеческий фактор».

«У нас более 20 парковочных мест. Как думаете, почему каждый на свое место ставит, очищенное? И да, родители детей в садик ведут, ставят свои машины на очищенные места, которые мы, жильцы, чистим для себя, но при этом оставляют свои номера телефонов, почему? Я отвечу за вас — человеческий фактор».

«Я бы все места почистил, чтобы этот Nissan снегом закидать!»

«А как он должен был понять, что это место нельзя занимать? Так как ты его чистил вчера вечером?»

«По-вашему, теперь на почищенное место [машину] ставить нельзя. Так можно летом подмести место, и тоже [получается] ваше будет».

«Я бы горочку сделал выше его крыши!»

«Вообще мне тоже неприятно, когда я зимой бегаю вокруг машины с лопатой, а кто-то потом этим пользуется. Пусть бы рядом тоже почистил».

«По мне, это плохо, если специально кого-то засыпать… Я лично чищу, потом на мое место становятся — ничего страшного. Я люблю лопатой помахать, для здоровья хорошо! А человек, может, в другом месте почистил, не в сугроб же ему заезжать».

«За выходные ни один мужик с лопатой не вышел во двор. Во дворе горы снега. Ходят, ездят, матерятся, а почистить никто не может. Единственным мужиком с лопатой оказалась я».

«Вообще-то негласное правило у нормальных людей — во дворах на чищенное место зимой не ставят. Ну, если залетный, не со двора, то как бы понятно, не знает. А так обычно все друг друга заочно знают <…> и все как бы не ставят на чищеное. Все правильно сделал, [водитель иномарки] должен понять».

«Подмела в подъезде. Настаиваю, чтобы соседи съехали!»

