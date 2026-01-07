Британия поддержала США при захвате танкера под флагом РФ 7.01.2026, 19:17

В операции участвовали самолёты Королевских ВВС.

Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержало усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике в среду, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.

Об этом заявил министр обороны Джон Хили, его заявление приводит BBC.

Хили отметил, что Вооруженные силы Великобритании «продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват США судна Bella 1, которое направлялось в Россию».

Он добавил, что эта акция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.

«Это судно, которое имеет позорную историю, является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания будет продолжать усиливать свои действия против деятельности «теневого флота», чтобы защитить нашу национальную безопасность, экономику и глобальную стабильность», – заявил Хили.

