Британия поддержала США при захвате танкера под флагом РФ
- 7.01.2026, 19:17
В операции участвовали самолёты Королевских ВВС.
Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержало усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике в среду, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.
Об этом заявил министр обороны Джон Хили, его заявление приводит BBC.
Хили отметил, что Вооруженные силы Великобритании «продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват США судна Bella 1, которое направлялось в Россию».
Он добавил, что эта акция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.
«Это судно, которое имеет позорную историю, является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания будет продолжать усиливать свои действия против деятельности «теневого флота», чтобы защитить нашу национальную безопасность, экономику и глобальную стабильность», – заявил Хили.