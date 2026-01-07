закрыть
7 января 2026, среда, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британия поддержала США при захвате танкера под флагом РФ

  • 7.01.2026, 19:17
Британия поддержала США при захвате танкера под флагом РФ

В операции участвовали самолёты Королевских ВВС.

Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержало усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике в среду, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.

Об этом заявил министр обороны Джон Хили, его заявление приводит BBC.

Хили отметил, что Вооруженные силы Великобритании «продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват США судна Bella 1, которое направлялось в Россию».

Он добавил, что эта акция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.

«Это судно, которое имеет позорную историю, является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания будет продолжать усиливать свои действия против деятельности «теневого флота», чтобы защитить нашу национальную безопасность, экономику и глобальную стабильность», – заявил Хили.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский