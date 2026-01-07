Представлен самый вместительный минивэн в мире 7.01.2026, 19:28

1,318

Galaxy V900 еже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Новый Geely Galaxy V900 поступает в продажу. Электрифицированный минивэн уже успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Цена Geely Galaxy V900 в Китае составляет от 319 800 до 389 800 юаней ($45 700 — 55 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Минивэн Geely Galaxy V900 — плагин-гибридная версия электрического LEVC L380. Модель разработали специалисты, которые занимаются выпуском знаменитых лондонских такси, ведь концерн Geely в свое время выкупил этого производителя.

Фото: Geely

Новый Geely Galaxy V900 официально признали самым вместительным легковым авто в мире. В его салоне поместились 42 танцовщицы из китайского ансамбля, что было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Стандартно же 5,3-метровый минивэн рассчитан на 6, 7 или 8 человек. Объем багажника с двумя рядами сидений составляет 1000 л.

Фото: CarNewsChina

Комплектация Geely Galaxy V900 довольно богатая: в кожаном салоне установлено пять дисплеев, а кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж.

Фото: CarNewsChinaФото: CarNewsChina

Также есть 11 подушек безопасности, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, холодильник, акустика с 27 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного движения. Топовая версия получила декор, покрытый 24-каратным золотом.

Фото: CarNewsChina

Новый Geely Galaxy V900 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов, которые суммарно развивают 456 л. с. и 523 Н∙м. На выбор предлагают батареи емкостью 43,3 и 50 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 220 и 260 км, соответственно. В целом, на бензине и электротяге минивэн способен проехать 1180-1220 км.

Фото: Geely

