Русским было велено сидеть по щелям

  • Александр Невзоров
  • 7.01.2026, 19:36
  • 2,692
Русским было велено сидеть по щелям
Александр Невзоров

Но у РФ снова проснулся зуд «море за три дня».

Ну, совсем не обязательно, что «все» начнется с лохани по имени Marinera, но исключать разрастание инцидента во что-нибудь более весомое, тоже не стоит.

Никому не известно, что сработает тем самым детонатором, что подорвет мировое спокойствие и комфорт.

Это может быть и любой пустяк. Достаточно пары искр, чтобы разом вспыхнули все залежи всемирной злобы. Путин же не зря 24 февраля 2022 года открыл врата в ад.

С Marinera история проста и понятна.

Русским было велено «сидеть по щелям» и не мешать наведению порядка с их левыми нефтевозами.

Сказано все было прямо, но у РФ опять проснулся зуд «море за три дня».

На данный момент известно, что американский спецназ все же захватил танкер. Боцман Marinera заперся в гальюне, квасит и поет «Занозоньку». Прочих красавцев уложили «мордами в нефть». Русская субмарина ходит кругами, корчит страшные рожи, но абсолютно ничего не предпринимает.

Впрочем, «за щекой» у РФ места еще много.

Александр Невзоров, Telegram

