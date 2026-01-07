Русским было велено сидеть по щелям
- Александр Невзоров
- 7.01.2026, 19:36
- 2,692
Но у РФ снова проснулся зуд «море за три дня».
Ну, совсем не обязательно, что «все» начнется с лохани по имени Marinera, но исключать разрастание инцидента во что-нибудь более весомое, тоже не стоит.
Никому не известно, что сработает тем самым детонатором, что подорвет мировое спокойствие и комфорт.
Это может быть и любой пустяк. Достаточно пары искр, чтобы разом вспыхнули все залежи всемирной злобы. Путин же не зря 24 февраля 2022 года открыл врата в ад.
С Marinera история проста и понятна.
Русским было велено «сидеть по щелям» и не мешать наведению порядка с их левыми нефтевозами.
Сказано все было прямо, но у РФ опять проснулся зуд «море за три дня».
На данный момент известно, что американский спецназ все же захватил танкер. Боцман Marinera заперся в гальюне, квасит и поет «Занозоньку». Прочих красавцев уложили «мордами в нефть». Русская субмарина ходит кругами, корчит страшные рожи, но абсолютно ничего не предпринимает.
Впрочем, «за щекой» у РФ места еще много.
Александр Невзоров, Telegram