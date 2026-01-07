В Беларуси под охрану государства взяли памятник первой нефти 7.01.2026, 19:45

Советскую стелу включили в список историко-культурных ценностей.

Министерство культуры приняло решение включить советскую стелу с мозаичным панно «Первооткрывателям белорусской нефти» в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Об этом сообщили в Гомельском облисполкоме.

Мемориальный комплекс находится в Речицком районе, на 65‑м километре трассы Гомель — Калинковичи. Он был открыт в 1968 году. Рядом со стелой также установлен памятный знак в честь добычи 100‑миллионной тонны нефти, которую получили в 1998 году.

Место для памятника выбрано не случайно — он стоит неподалеку от скважины №8. Именно здесь 20 августа 1964 года был получен первый нефтяной фонтан с суточным притоком 126 кубометров, что доказало наличие месторождений.

Однако на самой стеле зафиксирована другая дата — 17 октября 1964 года. В этот день на соседней скважине №6 получили первый промышленный приток «черного золота» (600 тонн в сутки), что считается официальным началом белорусской нефтедобычи.

Примечательно, что знаковая скважина №6 эксплуатируется до сих пор, уже более 60 лет. За все время из нее подняли 1 миллион 100 тонн сырья.

Сегодня стела является пунктом на так называемом «нефтяном маршруте», по которому, как пишут местные страницы, «ежегодно проходят тысячи туристов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com