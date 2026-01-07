закрыть
Россия призвала США к гуманному обращению с гражданами РФ на судне «Маринера»

  • 7.01.2026, 19:48
  • 1,022
Россия призвала США к гуманному обращению с гражданами РФ на судне «Маринера»

МИД РФ просит Вашингтон вернуть россиян на родину.

МИД России призывает США к гуманному и достойному обращению с российскими гражданами на танкере «Маринера». Российская сторона призвала Вашингтон не препятствовать скорейшему возвращению россиян на родину.

«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике», — сказали ТАСС в дипломатическом ведомстве.

Танкер был задержан 7 января. Европейское командование ВС США обвинило его в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота».

