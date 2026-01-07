В Дзержинске подростки устроили уличный бой со стримом в соцсети 5 7.01.2026, 20:02

Что было дальше.

Вечером 2 января в Дзержинске на улице Тихой группа подростков организовала прямую трансляцию уличных боев в TikTok. Ролик увидели в милиции и в воспитательных целях отправили организаторов стрима убирать снег, пишет «Узвышша».

Контент, судя по комментариям участников трансляции, создавался для набора просмотров и лайков. Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Часть одобрила активность подростков: «Красавчики», «Наконец-то попалась нормальная молодежь», «Нормально для пацанов, а то растут некоторые слюнявые, ни рыба ни мясо!».

Некоторые зрители увидели в этом даже спорт: «Норм, все по спорту, без чернухи», «В боксерских перчатках… Дети просто играют, все нормально».

Однако большинство комментаторов осудили происходящее. Многие высказались резко: «Ужас просто», «Сила есть, ума не надо!», «Ужас, для этого есть спортивный зал. А снег бы лучше убрали…».

К слову, предложение заняться уборкой снега вместо сомнительных развлечений прозвучало не раз. Также звучали опасения о правовых последствиях: «Надо думать им оценку дадут правовую! Согласно УК РБ», «Скоро мы увидим другое видео, когда это дойдет куда надо».

«Инцидент действительно не остался без внимания правоохранительных органов. Под контролем участкового инспектора ИДН Дзержинского РОВД Юлии Ребеко инициаторы стримов вместе с добровольцами вышли на уборку снега на той самой спортивной площадке на ул. Тихой», — пишет издание.

Подростки пояснили, что дружат и посещают секцию единоборств, а в поединках в этот вечер участвовали добровольно. Идея же организовать провокационную трансляцию пришла из соцсети, где популяризируют создание подобных нелегальных клубов.

— В данном случае подростки своими действиями не совершили никаких противоправных деяний. Тем не менее, не стоит забывать, что не всегда информация из интернета несет пользу. Порой, на первый взгляд, безобидная шутка действительно может иметь серьезные последствия, — отметила начальница ИДН Дзержинского РОВД Ксения Цупрун.

