Глава РПЦ предложил считать россиян «изменниками Родины» за несогласие с политикой режима Путина 17 7.01.2026, 20:08

Патриарх Кирилл сделал странное заявление.

В России должен быть общественный консенсус по самым главным вопросам, а тех, кто будет не согласен с предлагаемыми решениями, следует считать «изменниками Родины», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ) в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По его словам, консенсус необходим «вокруг самых главных вопросов нашей безопасности». «Я имею в виду не только безопасность с точки зрения возможных военных агрессий, нашу духовно-нравственную безопасность, то есть сохранение наших ценностей, которые в том числе в значительной мере сформированы традиционными религиями России», — отметил патриарх. Он также заявил, что Россия становится «духовным противником западной цивилизации», поскольку на Западе «оправдывают грех». Среди проблем западной цивилизации глава РПЦ также назвал стремление к личной свободе, которая, по его мнению, ведет к потере нравственной составляющей и деградации молодого поколения.

При этом патриарх считает, что именно Запад ополчился на Россию, поскольку она представляет собой «очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития». «Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом "права человека", но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности», — отметил глава РПЦ.

Помимо этого, по его словам, на Западе на данный момент отсутствует понятие «подвиг», которое подразумевает нарушение комфорта. «Подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя родного и близкого. А вот эта сосредоточенность на самом себе — это максимальный эгоизм, который сегодня проявляется в жизни в том числе и западного общества», — сказал патриарх. Он добавил, что без подвига, в том числе трудового, невозможно защищать и построить такую сильную страну, как Россия. «Требуется подвиг», — заключил глава РПЦ.

