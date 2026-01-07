Месси: В детстве я больше выделывался 7.01.2026, 20:15

Фото: Getty Images

Легендарный футболист заявил, что ему не нравятся финты.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ему не нравится делать финты во время матча, передает Ole.

«Я умею делать все. Но раньше я их никогда не делал, мне они не нравились. Когда я был маленьким, я делал больше, больше выделывался. Но тогда было не все, что есть сегодня. Но мне никогда не нравилось делать это в матчах», — сказал Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

