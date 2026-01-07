Зеленский: России могут «открутить нос» на переговорах
- 7.01.2026, 20:19
Американцы способны вести диалог с Москвой жестко.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о переговорах по мирному урегулированию, которые ведутся между США и Россией.
В ходе брифинга для прессы Зеленского спросили касательно возможной реакции России на гарантии безопасности для Киева, о которых было объявлено накануне в Париже. По словам украинского президента, американцы обговаривают с россиянами различные вопросы.
«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — заявил Зеленский.