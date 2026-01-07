закрыть
7 января 2026, среда, 21:05
На свободу вышел блогер Павел Спирин

2
  • 7.01.2026, 20:24
  • 2,256
На свободу вышел блогер Павел Спирин

Он провел в заключении более пяти лет.

Стало известно об освобождении 42‑летнего политического блогера Павла Спирина, передает «Наша Нiва».

Павел — юрист по образованию. Когда-то работал в государственном коммунальном предприятии, но его уволили с работы, когда он принял участие в парламентских выборах. После этого Спирин решил заняться ютубом. Его политические видео собирали сотни тысяч просмотров.

В 2020 году блогер пытался стать кандидатом в президенты, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда он стал доверенным лицом Светланы Тихановской.

Спирин был арестован в сентябре 2020 года. Ему присудили 4,5 года колонии за «разжигание вражды» в отношении белорусских властей за два фильма на ютубе — про наркобизнес и про тогдашнего генерального прокурора Александра Конюка. Сейчас эти видео удалены с ютуба.

Блогер отбывал наказание в колонии в Бобруйске. Перед планируемым освобождением на него завели новое уголовное дело за «неподчинение администрации». Спирину присудили ещё год заключения и отправили в колонию в Горках, где его удерживали вместе с нобелевским лауреатом Алесем Беляцким.

По окончании дополнительного годового наказания Спирина освободили.

