На свободу вышел блогер Павел Спирин

На свободу вышел блогер Павел Спирин2
- 7.01.2026, 20:24
Он провел в заключении более пяти лет.
Стало известно об освобождении 42‑летнего политического блогера Павла Спирина, передает «Наша Нiва».
Павел — юрист по образованию. Когда-то работал в государственном коммунальном предприятии, но его уволили с работы, когда он принял участие в парламентских выборах. После этого Спирин решил заняться ютубом. Его политические видео собирали сотни тысяч просмотров.
В 2020 году блогер пытался стать кандидатом в президенты, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда он стал доверенным лицом Светланы Тихановской.
Спирин был арестован в сентябре 2020 года. Ему присудили 4,5 года колонии за «разжигание вражды» в отношении белорусских властей за два фильма на ютубе — про наркобизнес и про тогдашнего генерального прокурора Александра Конюка. Сейчас эти видео удалены с ютуба.
Блогер отбывал наказание в колонии в Бобруйске. Перед планируемым освобождением на него завели новое уголовное дело за «неподчинение администрации». Спирину присудили ещё год заключения и отправили в колонию в Горках, где его удерживали вместе с нобелевским лауреатом Алесем Беляцким.
По окончании дополнительного годового наказания Спирина освободили.