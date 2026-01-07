закрыть
7 января 2026, среда, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин отметил Рождество на секретной военной базе

6
  • 7.01.2026, 20:46
  • 1,892
Путин отметил Рождество на секретной военной базе

В окружении ГРУшников.

Российский диктатор Владимир Путин отметил Рождество в церкви Георгия Победоносца на территории воинской части ГРУ РФ в Подмосковье.

Об этом сообщило российское издание «Агентство.Новости».

Издание отметило, что в отличие от предыдущих годов, в этот раз в Кремле не стали называть конкретную церковь, в которой присутствовал российский диктатор. Причину этого Кремль не объяснил.

Издание пришло к выводу, что Путин отмечал Рождество в Солнечногорске в Храме великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения Сенеж (войсковая часть 92154).

По его данным, службу, на которой присутствовал российский диктатор, вел протоиерей Дионисий — настоятель Михаило-Архангельского храма Солнечногорска — к нему приписан храм Георгия Победоносца.

Ближе всех к Путину стоял командир воинской части Алексей Галкин.

«Осенью 2002-го года его разведгруппа, как сообщает проект Герои страны, захватила документы, свидетельствовавшие о причастности международного терроризма к чеченской войне. Документы он передал Путину, за что и получил Героя», — говорится в публикации.

Издание предполагает, что еще один присутствующий рядом с диктатором ГРУшник — полковник Андрей Попов, являющийся военнослужащим части, на территории которой проходила рождественская служба.

Третий находившийся рядом с Путиным ГРУшник идентифицирован «Агентством» как полковник Константин Маслянко.

«Согласно утечкам, в 2017 году работал в войсковой части 45807 (тоже ГРУ). СБУ называла его человеком, который планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015 году. Украинское издание Zmina.info писало, что Маслянко действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина Алексея Дюмина» — говорится в статье.

После рождественской службы Путин обратился к присутствующим, заявив, что «воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей».

До этого в новогоднем обращении Путин снова оправдывал полномасштабную агрессию против Украины, агитировал население к участию в войне и заявил об уверенности в так называемой «победе».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский