Путин отметил Рождество на секретной военной базе 6 7.01.2026, 20:46

1,892

В окружении ГРУшников.

Российский диктатор Владимир Путин отметил Рождество в церкви Георгия Победоносца на территории воинской части ГРУ РФ в Подмосковье.

Об этом сообщило российское издание «Агентство.Новости».

Издание отметило, что в отличие от предыдущих годов, в этот раз в Кремле не стали называть конкретную церковь, в которой присутствовал российский диктатор. Причину этого Кремль не объяснил.

Издание пришло к выводу, что Путин отмечал Рождество в Солнечногорске в Храме великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения Сенеж (войсковая часть 92154).

По его данным, службу, на которой присутствовал российский диктатор, вел протоиерей Дионисий — настоятель Михаило-Архангельского храма Солнечногорска — к нему приписан храм Георгия Победоносца.

Ближе всех к Путину стоял командир воинской части Алексей Галкин.

«Осенью 2002-го года его разведгруппа, как сообщает проект Герои страны, захватила документы, свидетельствовавшие о причастности международного терроризма к чеченской войне. Документы он передал Путину, за что и получил Героя», — говорится в публикации.

Издание предполагает, что еще один присутствующий рядом с диктатором ГРУшник — полковник Андрей Попов, являющийся военнослужащим части, на территории которой проходила рождественская служба.

Третий находившийся рядом с Путиным ГРУшник идентифицирован «Агентством» как полковник Константин Маслянко.

«Согласно утечкам, в 2017 году работал в войсковой части 45807 (тоже ГРУ). СБУ называла его человеком, который планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015 году. Украинское издание Zmina.info писало, что Маслянко действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина Алексея Дюмина» — говорится в статье.

После рождественской службы Путин обратился к присутствующим, заявив, что «воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей».

До этого в новогоднем обращении Путин снова оправдывал полномасштабную агрессию против Украины, агитировал население к участию в войне и заявил об уверенности в так называемой «победе».

