Умер легендарный тренер Анатолий Евтушенко, который тренировал олимпийских чемпионов из Беларуси
- 7.01.2026, 20:55
Под его руководством золотые медали завоевали белорусские гандболисты из минского СКА.
Заслуженный тренер СССР Анатолий Евтушенко умер 6 января на 92-м году жизни, сообщает Федерация гандбола России.
Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ, а в 1960-м завоевал золотые медали чемпионата СССР. Под его руководством эта команда шесть раз выигрывала чемпионат страны, а еще в 1973-м году победила в Кубке европейских чемпионов.
Сборной СССР он руководил более 20 лет. Под его руководством советская команда выигрывала Олимпиады в Монреале-1976 и Сеуле-1988, чемпионат мира-1982, а в 1980-м завоевала серебро Игр-1980 в Москве.
В 1988 году в составе золотой олимпийской команды были и белорусы из минского СКА: Георгий Свириденко, Юрий Шевцов, Александр Каршакевич, Александр Тучкин, Константин Шароваров.