Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года
- 7.01.2026, 21:02
Мирные переговоры с участниками «коалиции желающих» достигли нового рубежа.
Война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.
По его словам, мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками «коалиции желающих» достигли нового рубежа.
«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», - отметил президент.
Зеленский заявил, что Украина «много чего» ожидает от председательства Кипра. В частности, речь о прогрессе на пути Украины в ЕС.
«Да, есть страны небольшие по размеру, но получившие голос во многих европейских институциях мы видим в этом символизм Европы», - сказал он.
Как добавил президент, Украина надеется, что для нее и Молдовы будут открыты все кластеры переговоров.
«Во время вашего председательства мы надеемся увидеть начало имплементации пакета помощи Украине, что поможет укрепить нашу устойчивость и устойчивость всей Европы», - обратил внимание Зеленский.
Стоит заметить, что Кипр принял председательство в Совете Евросоюза 1 января. Оно продлится до 30 июня.