закрыть
7 января 2026, среда, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси есть Снежная улица и Новогодний переулок

  • 7.01.2026, 21:08
В Беларуси есть Снежная улица и Новогодний переулок

Где их искать.

Начало 2026 года радует снегом и морозами.

Вдохновившись настоящей зимой, специалисты Национального кадастрового агентства решили поделиться интересным, пишет «Точка».

И напомнили белорусам, что в реестре административно-территориального деления зарегистрировано, к примеру, сразу пять сельских населенных пунктов с названием Морозы.

Так, попасть в реальные Морозы можно, побывав в Слуцком и Вилейском районах Минской области, Ивановском районе Брестской области, Миорском и Верхнедвинском районах на Витебщине.

В Гомельском районе есть поселок Зимний, а деревня Снежная – в Зельвенском районе Гродненской области.

По всей стране 37 улиц и переулков радуют названиями Колядная и Рождественская, 11 улиц и переулков Зимних, сразу 3 из которых можно обнаружить в столице.

В Могилеве расположено пять переулков Снежных, а единственный и уникальный в Беларуси переулок Новогодний зарегистрирован в Лиде Гродненской области.

Специалисты напомнили, что не только «зимние», а все данные о названиях населенных пунктов и улично-дорожной сети размещены на публичной кадастровой карте в открытом доступе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский