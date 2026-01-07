В Беларуси есть Снежная улица и Новогодний переулок
Где их искать.
Начало 2026 года радует снегом и морозами.
Вдохновившись настоящей зимой, специалисты Национального кадастрового агентства решили поделиться интересным, пишет «Точка».
И напомнили белорусам, что в реестре административно-территориального деления зарегистрировано, к примеру, сразу пять сельских населенных пунктов с названием Морозы.
Так, попасть в реальные Морозы можно, побывав в Слуцком и Вилейском районах Минской области, Ивановском районе Брестской области, Миорском и Верхнедвинском районах на Витебщине.
В Гомельском районе есть поселок Зимний, а деревня Снежная – в Зельвенском районе Гродненской области.
По всей стране 37 улиц и переулков радуют названиями Колядная и Рождественская, 11 улиц и переулков Зимних, сразу 3 из которых можно обнаружить в столице.
В Могилеве расположено пять переулков Снежных, а единственный и уникальный в Беларуси переулок Новогодний зарегистрирован в Лиде Гродненской области.
Специалисты напомнили, что не только «зимние», а все данные о названиях населенных пунктов и улично-дорожной сети размещены на публичной кадастровой карте в открытом доступе.