В Беларуси есть Снежная улица и Новогодний переулок 7.01.2026, 21:08

Где их искать.

Начало 2026 года радует снегом и морозами.

Вдохновившись настоящей зимой, специалисты Национального кадастрового агентства решили поделиться интересным, пишет «Точка».

И напомнили белорусам, что в реестре административно-территориального деления зарегистрировано, к примеру, сразу пять сельских населенных пунктов с названием Морозы.

Так, попасть в реальные Морозы можно, побывав в Слуцком и Вилейском районах Минской области, Ивановском районе Брестской области, Миорском и Верхнедвинском районах на Витебщине.

В Гомельском районе есть поселок Зимний, а деревня Снежная – в Зельвенском районе Гродненской области.

По всей стране 37 улиц и переулков радуют названиями Колядная и Рождественская, 11 улиц и переулков Зимних, сразу 3 из которых можно обнаружить в столице.

В Могилеве расположено пять переулков Снежных, а единственный и уникальный в Беларуси переулок Новогодний зарегистрирован в Лиде Гродненской области.

Специалисты напомнили, что не только «зимние», а все данные о названиях населенных пунктов и улично-дорожной сети размещены на публичной кадастровой карте в открытом доступе.

