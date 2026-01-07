закрыть
7 января 2026, среда, 21:45
В Пуховичском районе загорелось общежитие

  • 7.01.2026, 21:24
В Пуховичском районе загорелось общежитие

Эвакуировались 37 человек.

В агрогородке Дричин Пуховичского района 7 января загорелось общежитие. Оттуда самостоятельно эвакуировались 37 человек, в том числе 9 детей. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

О пожаре в общежитии сообщила система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Когда подразделения спасателей приехали на объект, они обнаружили горение в комнате на 3-м этаже.

В общежитии сработала система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Работники МЧС с помощью специальной маски спасли ребенка 2018 года рождения.

Пожар потушили, его причина пока неизвестна. На месте ЧП работали 5 машин МЧС.

