В Москве горит завод «ОДК-Салют», производящий и обслуживающий авиационные двигатели

В Москве горит завод «ОДК-Салют», производящий и обслуживающий авиационные двигатели6
- 7.01.2026, 21:45
Что известно.
На востоке Москвы произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте возгорания работают пожарные. Предварительно, информации о пострадавших нет.
Как утверждает телеграм-канал «112», речь идет о заводе «ОДК-Салют», входящем в госкорпорацию «Ростех» и специализирующемся на производстве и обслуживании авиационных двигателей. Предварительно, горит крыша одного из зданий.