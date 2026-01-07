закрыть
7 января 2026, среда
В Москве горит завод «ОДК-Салют», производящий и обслуживающий авиационные двигатели

  • 7.01.2026, 21:45
  • 3,380
В Москве горит завод «ОДК-Салют», производящий и обслуживающий авиационные двигатели

Что известно.

На востоке Москвы произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте возгорания работают пожарные. Предварительно, информации о пострадавших нет.

Как утверждает телеграм-канал «112», речь идет о заводе «ОДК-Салют», входящем в госкорпорацию «Ростех» и специализирующемся на производстве и обслуживании авиационных двигателей. Предварительно, горит крыша одного из зданий.

