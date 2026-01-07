ВСУ под Покровском уничтожили опорный пункт армии РФ 7.01.2026, 22:41

Видео.

В городе Родинское украинские силы ликвидировали очередной опорный пункт российских войск. Операцию провели бойцы спецподразделения «Омега-Запад» при поддержке подразделений Нацгвардии.

Об этом завила в Telegram 14 бригада оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ «Червона Калина».

В Родинском успешно уничтожен укрепленный опорный пункт оккупантов. Бойцы спецподразделения «Омега-Запад» осуществили молниеносный штурм здания, где закрепился противник.

Огневое прикрытие и поддержку операции обеспечивали гвардейцы 14-й бригады «Червона Калина», а также бойцы батальона имени Сергея Кульчицкого. Слаженное взаимодействие подразделений позволило действовать быстро и без потерь времени.

Оккупанты пытались забаррикадироваться внутри, однако после применения инженерных боеприпасов «ТМ-ок» и решительных действий штурмовых групп сопротивление было сломано.

Результат операции – объект полностью зачищен, враг уничтожен, один оккупант взят в плен. Украинские силы в очередной раз доказали эффективность координации и решительных действий на поле боя.

Родинское, которое находится под Покровском, остается важным участком боевых действий, где российские войска пытаются удерживать позиции, обустраивая опорные пункты в гражданской застройке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com