Митрополит Вениамин обратился к белорусам в Рождество
- 7.01.2026, 22:56
Этот праздник раскрывает великую тайну бытия.
Глава Белорусской православной церкви – митрополит Минский и Заславский Вениамин – обратился к жителям страны с рождественским посланием.
Текст можно найти на сайте церкви на белорусском и русском языках.
Митрополит отметил, что Рождество глубже многих книг и мудрых наставлений раскрывает великую тайну бытия Божия и его отношения к человеку.
«В этот спасительный праздник вместе с волхвами мы поклоняемся Господу, воздаем ему славу вместе с пастырями и ликуем вместе с ангелами», – говорится в послании.
Вениамин призвал белорусов идти «не путем самолюбия, равнодушия и гордости», а «благодатным путем смирения, милосердия и внимания к ближним», обозначив, что именно этого так не хватает современному миру.
«Будем радоваться великому празднику Рождества Христова и нести эту радость всем нашим близким», – сказал митрополит.
Владыка пожелал, чтобы благодатная радость всегда наполняла сердца белорусов, делая их теми светильниками, которые, восприняв свет от Вифлеемской звезды, непрестанно свидетельствуют о Христе и его любви ко всякому человеку.
«Желаю вам, дорогие, в наступившем новом году доброго здравия и всесильной помощи от Господа, богохранимой стране нашей – благоденствия и процветания, мира во всем мире, семьям – любви и согласия», – заключил он.
Напомним, 7 января православные белорусы отмечают Рождество. Этот день считается официальным государственным выходным.