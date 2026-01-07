закрыть
Митрополит Вениамин обратился к белорусам в Рождество

  • 7.01.2026, 22:56
Митрополит Вениамин

Этот праздник раскрывает великую тайну бытия.

Глава Белорусской православной церкви – митрополит Минский и Заславский Вениамин – обратился к жителям страны с рождественским посланием.

Текст можно найти на сайте церкви на белорусском и русском языках.

Митрополит отметил, что Рождество глубже многих книг и мудрых наставлений раскрывает великую тайну бытия Божия и его отношения к человеку.

«В этот спасительный праздник вместе с волхвами мы поклоняемся Господу, воздаем ему славу вместе с пастырями и ликуем вместе с ангелами», – говорится в послании.

Вениамин призвал белорусов идти «не путем самолюбия, равнодушия и гордости», а «благодатным путем смирения, милосердия и внимания к ближним», обозначив, что именно этого так не хватает современному миру.

«Будем радоваться великому празднику Рождества Христова и нести эту радость всем нашим близким», – сказал митрополит.

Владыка пожелал, чтобы благодатная радость всегда наполняла сердца белорусов, делая их теми светильниками, которые, восприняв свет от Вифлеемской звезды, непрестанно свидетельствуют о Христе и его любви ко всякому человеку.

«Желаю вам, дорогие, в наступившем новом году доброго здравия и всесильной помощи от Господа, богохранимой стране нашей – благоденствия и процветания, мира во всем мире, семьям – любви и согласия», – заключил он.

Напомним, 7 января православные белорусы отмечают Рождество. Этот день считается официальным государственным выходным.

