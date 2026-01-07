На украинском телевидении жестко пошутили над Лукашенко 7.01.2026, 23:15

Показали «случай на хоккее».

В новогодней премьере «Дизель шоу» на телеканале ICTV жестоко высмеяли правителей Беларуси и России: по сюжету во время хоккейного матча произошел инцидент, передает «Солидарность».

Лукашенко показали влетевшим головой в стекло над бортиком и потому застрявшим там. Далее между ним и подбежавшим сотрудником КГБ последовал диалог:

– Посмотри, как он.

– А как я посмотрю?.. Вы в хоккейных шортах.

– Ты что, дурак что ли?

– Ну да. Я же на вас работаю.

– Как там Путин?! Посмотри… Ты что не видел, что произошло? Я Путина только что прижал к бортику. Он между мной и бортиком.

После оценки ситуации сотрудником КГБ Лукашенко спросил:

– Живой он хоть?

– Я не уверен.

– Ну как он выглядит?

– Как обычно: маленький, сморщенный.

Далее выяснилось, как все произошло. Правители Беларуси и России играли в хоккей в одной команде. Когда они забросили 17-ю шайбу, Лукашенко хотел на радостях обнять Путина, но так разогнался, что не смог вовремя затормозить.

Подошедший врач констатировал: «Ну вот видите, хотели обнять его, а получилось, что вошли в него».

Лукашенко стал оправдываться перед лежащим внизу Путиным (тот в сюжете так и не встал), но ответа не дождался:

– Он молчит. А почему он молчит? Может, я ему в ухо попал?

– Не в ухо, Александр Григорьевич, – ответил врач. – В другое место. Поэтому и сказать вам ничего не может.

Врач предложил провести реанимацию Путина и уже взялся за инструмент («разряд!»), но Лукашенко его решительно остановил: «Еще откусит».

В какой-то момент сотрудник КГБ сообщил застрявшему Лукашенко, что новость об инциденте на хоккейной площадке – во всех мировых СМИ. И добавил:

– В Украине вас представили в государственной награде.

– Спасибо, конечно.

– Правда, посмертно.

Застрявший и чуть не убивший Путина правитель Беларуси стал впадать в отчаяние:

– Сдался нам этот хоккей. Идиот старый. Нам с Путиным на двоих 150 лет, а мы в хоккей собрались. Лучше бы в шахматы играли.

– Согласен, – отреагировал сотрудник КГБ. – Лучше было бы, чтобы Путин сказал, что съел вашего коня или ладью.

– Дима…

Отметим, что Лукашенко сыграл украинский шоумен Егор Крутоголов, сотрудника КГБ и врача – бывшие члены белоруской команды КВН «ЧП» Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин. Они являются постоянными авторами «Дизель шоу».

