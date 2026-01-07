закрыть
7 января 2026, среда, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На украинском телевидении жестко пошутили над Лукашенко

  • 7.01.2026, 23:15
На украинском телевидении жестко пошутили над Лукашенко

Показали «случай на хоккее».

В новогодней премьере «Дизель шоу» на телеканале ICTV жестоко высмеяли правителей Беларуси и России: по сюжету во время хоккейного матча произошел инцидент, передает «Солидарность».

Лукашенко показали влетевшим головой в стекло над бортиком и потому застрявшим там. Далее между ним и подбежавшим сотрудником КГБ последовал диалог:

– Посмотри, как он.

– А как я посмотрю?.. Вы в хоккейных шортах.

– Ты что, дурак что ли?

– Ну да. Я же на вас работаю.

– Как там Путин?! Посмотри… Ты что не видел, что произошло? Я Путина только что прижал к бортику. Он между мной и бортиком.

После оценки ситуации сотрудником КГБ Лукашенко спросил:

– Живой он хоть?

– Я не уверен.

– Ну как он выглядит?

– Как обычно: маленький, сморщенный.

Далее выяснилось, как все произошло. Правители Беларуси и России играли в хоккей в одной команде. Когда они забросили 17-ю шайбу, Лукашенко хотел на радостях обнять Путина, но так разогнался, что не смог вовремя затормозить.

Подошедший врач констатировал: «Ну вот видите, хотели обнять его, а получилось, что вошли в него».

Лукашенко стал оправдываться перед лежащим внизу Путиным (тот в сюжете так и не встал), но ответа не дождался:

– Он молчит. А почему он молчит? Может, я ему в ухо попал?

– Не в ухо, Александр Григорьевич, – ответил врач. – В другое место. Поэтому и сказать вам ничего не может.

Врач предложил провести реанимацию Путина и уже взялся за инструмент («разряд!»), но Лукашенко его решительно остановил: «Еще откусит».

В какой-то момент сотрудник КГБ сообщил застрявшему Лукашенко, что новость об инциденте на хоккейной площадке – во всех мировых СМИ. И добавил:

– В Украине вас представили в государственной награде.

– Спасибо, конечно.

– Правда, посмертно.

Застрявший и чуть не убивший Путина правитель Беларуси стал впадать в отчаяние:

– Сдался нам этот хоккей. Идиот старый. Нам с Путиным на двоих 150 лет, а мы в хоккей собрались. Лучше бы в шахматы играли.

– Согласен, – отреагировал сотрудник КГБ. – Лучше было бы, чтобы Путин сказал, что съел вашего коня или ладью.

– Дима…

Отметим, что Лукашенко сыграл украинский шоумен Егор Крутоголов, сотрудника КГБ и врача – бывшие члены белоруской команды КВН «ЧП» Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин. Они являются постоянными авторами «Дизель шоу».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский