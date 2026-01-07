США предъявят уголовные обвинения экипажу российкого танкера Marinera 7.01.2026, 23:29

Генпрокурор США сделала заявление.

Генпрокурор США заявила, что члены экипажа захваченного российского танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием». «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Такой пост Пэм Бонди опубликовала в X.

«Сегодня США привели в исполнение судебный ордер на конфискацию танкера Bella 1, судна для перевозки сырой нефти, ответственного за транспортировку находящейся под санкциями нефти из Венесуэлы и Ирана. Танкер Bella 1 ранее был включен в санкционный список за участие в сети обхода санкций, которая обеспечивала поддержку иностранных террористических организаций», – написала она.

Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что экипаж Marinera может быть доставлен в Штаты для судебного преследования.

