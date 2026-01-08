Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо 8.01.2026, 2:00

Актрису похоронили на Морском кладбище лицом к Средиземному морю.

Во французском городе Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо, скончавшейся в конце прошлого года в возрасте 91 года. Церемония прощания состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, его транслировали в прямом эфире на трех больших экранах, сообщает TF1 Info.

На траурное мероприятие прибыли члены ее семьи, супруг Бернар д'Ормаль и сын Николя-Жак, а также многие известные личности — лидер фракции правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, певица Мирей Матье, телеведущий Жан-Люк Райхманн и другие. Как передает BFMTV, траурный венок также прислал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Актрису похоронили на Морском кладбище лицом к Средиземному морю. Музыкальное сопровождение на похоронах обеспечивала группа Chico and the Gypsies.

Как передает BFMTV, семья актрисы отказалась от предложения президента провести общенациональную церемонию прощания.

О смерти Бардо стало известно 28 декабря, она скончалась из-за онкологического заболевания. Как рассказал ее супруг, в попытке спасти жизнь Бардо врачи провели две операции, существенно подорвавшие ее здоровье. Она также страдала от сильных болей в спине.

Актриса прославилась ролями в фильмах «И Бог создал женщину», «Ювелиры лунного света», «Истина», «Частная жизнь», «Вива, Мария!» и других. Кинокарьеру Бардо завершила в 1973 году после выхода фильма «Поучительная и веселая история Колино‑юбочника» и больше не возвращалась к актерской деятельности.

С 1970-х годов Бардо занималась защитой прав животных и основала Фонд Брижит Бардо, посвященный этой деятельности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com