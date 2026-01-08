Житель США сорвал джекпот в лотерее благодаря родному брату 8.01.2026, 5:59

Мужчина выиграл $1 млн.

Брат помог жителю США выиграть $1 млн в лотерее. Об этом пишет UPI.

В ноябре 30-летний мужчина из округа Окленд узнал от своего родственника о лотерее Super Raffle, которую проводит Мичиганская лотерея, и попросил его заодно купить ему билет.

19 ноября состоялся розыгрыш тиража, который принес американцу целое состояние.

«Когда я увидел, что мой лотерейный билет выиграл один миллион долларов, я не мог поверить. Мне пришлось несколько раз перепроверить его, прежде чем я наконец осознал, что действительно выиграл», — признался победитель.

Он сообщил, что положит выигранные деньги на сберегательный счет.

