8 января 2026, четверг, 9:00
В США умер шпион, который больше всего в истории навредил ЦРУ

  • 8.01.2026, 8:24
  • 2,218
Он предал свою страну за деньги.

В США 5 января умер один из самых известных агентов сначала СССР, а затем - России, бывший офицер Центрального разведывательного управления Олдрич Эймс. Он нанес огромный ущерб разведывательным сетям США и НАТО, предав в обмен на деньги.

Об этом сообщает The Washington Post.

На момент смерти Эймсу было 84 года, он находился в заключении. В течение девяти лет, с 1985 по 1994 годы он работал сначала на Советский Союз, а уже после его распада - на Россию. При этом никаких идеологических соображений - исключительно меркантильные, за деньги.

Сам Эймс, кстати, никогда не раскаивался в том, что сделал. Наоборот - он гордился тем, что передавал СССР такие данные, за которые ему выплачивали немалые деньги.

«Я был одним из самых компетентных людей в разведывательном сообществе российской разведывательной службы. А мой доступ к информации и мои знания о советской стороне были такими, что я мог получить практически все, что пожелал», - сказал он в интервью за день до суда.

История предательства

В апреле 1985 года Эймс, который на тот момент находился в процессе развода с первой женой, зашел в советское посольство и просто назвал имена двух агентов, которых завербовало ЦРУ. За это он получил от СССР 50 тысяч долларов.

В следующие несколько месяцев Эймс собрал данные обо всех агентах, которых ЦРУ и ФБР имели в Советском Союзе и странах Варшавского пакта и передал в СССР, не требуя денег взамен. Заинтересованная Лубянка сообщила Эймсу, что оценивает его услуги в два миллиона долларов.

В 1986 году Эймса перевели в Рим, там он продолжил регулярно передавать советским разведчикам документы. В 1989 году, после возвращения в США, Эймс начал применять конспирацию.

«Вернувшись в Вашингтон в 1989 году, он начал осуществлять передачу документов, используя тайники в малоизвестных местах и сигналы, оставленные на почтовых ящиках и столбах электросети», - пишет издание.

Самый масштабный ущерб в истории ЦРУ

В целом Эймса считают причастным к гибели не менее 10 агентов ЦРУ в советском блоке и к раскрытию большого количества других разведчиков США. Эймс передавал досье, разведывательные данные, детали разведывательных операций - все, что представляло ценность.

При этом несмотря на активные поиски «крота» ЦРУ не обращало внимания на Эймса вплоть до 1994 года. Его роскошный образ жизни по неизвестной причине игнорировали - Эймс получил за работу более миллиона долларов наличными, еще миллион и роскошная недвижимость ждали его в России.

«Его образ жизни в районе Вашингтона, автомобиль Jaguar и дом стоимостью 540 000 долларов, купленный за наличные в Вирджинии, не вызывали никаких вопросов», - отмечает газета.

Только в феврале 1994 года Эймса наконец задержали. Его деятельность была разоблачена уже во время первых допросов. Он признал вину и был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование, его жену признали соучастницей и приговорили к пяти годам за решеткой.

Причины измены

«Произошла эта странная смена лояльности... Это было не для советской системы, которая, по моему мнению, была зверским, бесчеловечным, мерзким режимом... Я разочаровался», - позже говорил Эймс.

Эймс отметил, что он разочаровался в Соединенных Штатах, в американском образе жизни и идеологии, а также в американской разведке. Эймса интересовали деньги, которые платил СССР, а также - возможность влиять на судьбы людей. На вопрос, как он мог передавать врагу тайны, которые стоили многим людям жизни и были нарушением присяги родной стране, Эймс отвечал, что это ему безразлично.

«Я склонен класть некоторые из этих вещей в отдельные коробки, а чувства и мысли - в отдельные ячейки... Я чувствовал, что, продавая этих ребят, я подвергаю себя такой же судьбе», - цинично заявил он журналистам.

