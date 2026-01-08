«Что происходит с «Коммунаркой»?» 1 8.01.2026, 8:45

Белорусы пожаловались на «сюрпризы» в популярных конфетах.

Беларусы в соцсетях продолжают жаловаться на некачественную продукцию от кондитерской фабрики «Коммунарка». Есть ли в этом вина предприятия, узнало агентство «Минск-Новости».

«Любимая Алёнка», в новогоднюю ночь, эту боль не передать. Поточены через одну, почти 1 кг конфет», — пишет минчанка, публикуя фотографии товара с червями. За несколько дней пост посмотрели почти 170 тыс. раз, среди комментаторов разгорелся спор.

«Что происходит с «Коммунаркой»? У меня шоколад в белом налете, думала, случайно. Читаю — у кого в белом налете, у кого с червями».

«Вы, наверное, покупали в январе 2025 года и хранили до января 2026-го. Я в «Евроопте», «Санте», «Мартине», «Коммунарке» покупала и «Берёзку», и «Арахисовые», и «Алёнку», и «Столичные», и другие — всегда все нормально. «Коммунарка» всегда была вкусной, никакой просрочки нет, покупайте в нормальных местах и храните нормально».

Многие заступились за отечественного производителя, пояснив, что насекомые заводятся из нарушений условий хранения товара. Комментируя подобные случаи, сама фабрика придерживается такой же позиции.

— В СОАО «Коммунарка» обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных законодательством, осуществляются ежесменная санитарная обработка, ежемесячные санитарные дни. Специализированной организацией проводятся дезинсекционные мероприятия против бытовых насекомых. Торговые объекты наравне с производителем несут ответственность за сохранность продукции. Наличие живых личинок свидетельствует о нарушении условий хранения и товарного соседства, — пояснили специалисты.

На сигнал минчанки отреагировали в Центре гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района — проверен магазин «Хит» на ул. Матусевича, 79 (там и были приобретены конфеты).

— Условия хранения и реализации конфет соблюдались, документы, удостоверяющие качество и безопасность, представлены, — рассказали специалисты. — Конфеты «Алёнка»» по состоянию на 5 января реализуются с датой изготовления 19.09.2025 и сроком годности 11 месяцев. При осмотре вышеуказанных конфет, в том числе с разломом, личинки пищевой моли не обнаружены. Вместе с тем в торговом зале в ячейках с конфетами обнаружена пищевая моль. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Беларуси.

А вот в другом неприятном случае условия хранения конфет оказались ни при чем. Накануне Нового года минчанка купила в фирменном магазине «Коммунарка» конфеты «Беларуская бульба» и обнаружила в одной из них волос.

— 50 белорусских рублей за килограмм за волосы в конфетах, — возмутилась женщина, однако через несколько дней удалила свой пост. Тем не менее сигнал заметили компетентные органы, после чего санитарная служба начала административный процесс.

На самой фабрике принесли извинения и сообщили, что провели комплекс мероприятий по недопущению подобных инцидентов. Случай обсудили с работниками конфетного цеха, а также провели дополнительное обучение касательно соблюдения технологической дисциплины со стороны работников, отвечающих за приготовления конфетных масс.

— Будет установлена дата изготовления и смена, производившая данную продукцию, а соответственно, и виновные лица. Данный факт остается на особом контроле у производственной, технологической и инженерной служб, — рассказали специалисты и напомнили, что в таких случаях некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, в котором был приобретен.

Также на фабрике рассказали, что для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции все сырье проходит входной контроль, стадии производственных процессов обеспечены магнитными устройствами и ситами, которые предотвращают возможность попадания посторонних предметов в продукцию. Весь производственный персонал снабжен санитарной одеждой, а производство продукции контролируется производственно-технологической лабораторией, технологическим отделом и отделом контроля качества. Выпускаемые кондитерские изделия соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов.

