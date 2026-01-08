Bloomberg: На Кубе уже ожидают вторжения США 8.01.2026, 8:50

Многие надеются на свержение диктатуры в их стране.

Лидеры режима призывают граждан сложить головы за «революцию», сами же кубинцы надеются, что американцы избавят их от коммунистов.

Правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после похищения американцами венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Обычные кубинцы тоже напуганы, но среди них много тех, кто надеется на свержение диктатуры и в их стране. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что во время молниеносного рейда в Каракасе американцы убили более трех десятков кубинских военных, которые предоставляли венесуэльскому правительству услуги военной охраны, а также помогали с военной разведкой. За это Венесуэла поставляла Кубе топливо по сниженной цене, часть которого используется для производства электроэнергии на острове.

Однако то, с какой легкостью американцы провели свою спецоперацию, не понеся никаких потерь, ошеломило кубинцев и подорвало их веру в способность кубинского режима защитить себя от иностранного вторжения. Масла в огонь подлил государственный секретарь США Марко Рубио, который прямо заявил, что кубинским чиновникам самое время начать нервничать.

Как рассказали Bloomberg рядовые кубинцы, в крупных городах острова стало более заметным присутствие полиции и военных, а общая атмосфера на улицах стала напряженной.

«Люди напуганы и нервничают, но полны надежды. Есть люди, которые также задаются вопросом, будет ли Куба свободной», – рассказал 47-летний кубинец Таймир Гарсия, который является противником коммунистического режима.

Все это происходит на фоне тяжелого экономического кризиса – самого серьезного со времен распада СССР, когда Куба потеряла своего главного спонсора. Но ситуация станет еще хуже, если теперь Венесуэла окончательно перестанет помогать правительству в Гаване.

«Мы уже живем в темноте, но то небольшое количество электроэнергии, которое у нас есть, поступает из [нефти от] Венесуэлы», – сказал кубинец Эмилио.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал народ защищать кубинскую революцию «своей жизнью». Но большинство кубинцев сосредоточены на повседневном выживании.

«Здесь ничего не работает – ни освещение, ни больницы, ни школы, ни транспорт. Все хотят, чтобы что-то изменилось», – рассказала кубинка Марта Васкес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com