закрыть
8 января 2026, четверг, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У россиян в Херсонской области массово отказывают катера

  • 8.01.2026, 9:09
  • 3,408
У россиян в Херсонской области массово отказывают катера

Командование предполагает саботаж.

По информации партизан, российские военные на Херсонском направлении намеренно портят свои катера. Сообщается, что саботажи происходят, когда техника нужна для выхода в акваторию Днепра.

О вероятном саботаже оккупантов в Херсонской области рассказало 8 января в Telegram партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на агентов среди военнослужащих 92 бригады речных катеров ВС РФ. Российские военнослужащие рассказали партизанам, что командование ВС РФ подозревает собственных подчиненных в умышленной порче техники.

Указанная бригада входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту РФ.

«Интересно, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра. Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам «заснуть», а проводке — «самовозгораться», — рассказали в «АТЕШ».

По данным партизан, российское командование подозревает экипажи катеров в том, что они ломают собственные борта намеренно, чтобы не стать мишенями для Сил обороны Украины.

«Мы в «АТЕШ» лишь наблюдаем за этим процессом... и иногда подсказываем, где именно техника наиболее «уязвима». То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к «длительному ремонту», — отметили представители партизанского движения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский