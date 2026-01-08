У россиян в Херсонской области массово отказывают катера 8.01.2026, 9:09

3,408

Командование предполагает саботаж.

По информации партизан, российские военные на Херсонском направлении намеренно портят свои катера. Сообщается, что саботажи происходят, когда техника нужна для выхода в акваторию Днепра.

О вероятном саботаже оккупантов в Херсонской области рассказало 8 января в Telegram партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на агентов среди военнослужащих 92 бригады речных катеров ВС РФ. Российские военнослужащие рассказали партизанам, что командование ВС РФ подозревает собственных подчиненных в умышленной порче техники.

Указанная бригада входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту РФ.

«Интересно, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра. Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам «заснуть», а проводке — «самовозгораться», — рассказали в «АТЕШ».

По данным партизан, российское командование подозревает экипажи катеров в том, что они ломают собственные борта намеренно, чтобы не стать мишенями для Сил обороны Украины.

«Мы в «АТЕШ» лишь наблюдаем за этим процессом... и иногда подсказываем, где именно техника наиболее «уязвима». То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к «длительному ремонту», — отметили представители партизанского движения.

