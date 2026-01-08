«Мадуро знает о Путине практически всё» 1 8.01.2026, 9:27

5,256

Политтехнолог раскрыл, что на самом деле потеряла РФ в Венесуэле.

США провели операцию в Венесуэле, в результате которой пал режим Николаса Мадуро. Его вывезли в США, где выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием. Для России это стало катастрофой.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Венесуэла во главе с Мадуро была базой всех российских преступлений и схем с отмыванием средств. В то же время американцы специально выбрали нужный момент для операции.

Что на самом деле потеряла РФ в Венесуэле?

В издании Reuters сообщили, что после операции в Венесуэле Владимир Путин радуется, что президент США сосредоточен на Западном полушарии, может там «застрять» и «оставить Украину для России». Однако, по мнению политтехнолога, это не так. На самом деле Россия кое-что потеряла.

«Во-первых, это имидж. Во-вторых, здесь говорится об истории с нефтью. Однако есть еще третье – Венесуэла была настоящей помойкой для россиян. На пиратском острове Тортуга отмывались огромные российские нефтяные и кокаиновые деньги, там даже были базы ЧВК «Вагнер». Туда приезжали Патрушев, Лукашенко. Это, по сути, российская территория», – подчеркнул он.

Кроме того, 7 января США начали перехватывать нефтяные танкеры, некоторые из них перевозили российскую нефть. Шейтельман отметил, что это показывает, что американцы фактически наткнулись на гнездо пиратов мирового терроризма, в котором была замешана и Россия. Поэтому для Кремля это настоящая катастрофа.

Между тем российский диктатор не комментировал действия США в отношении Венесуэлы. Политтехнолог отметил, что Путин «исчез» еще за определенное время до нового года. В Кремле заявили, что он лечится и перенесет операцию. Очевидно, что в США знали об этом и, по мнению Шейтельмана, специально выбрали такое время для операции в Венесуэле.

«Если бы Путин об этом знал, то как только в Венесуэлу прибыли бы американцы, он бы приказал вагнеровцам убить Мадуро. Ведь он – это ценный актив для россиян. Сейчас Мадуро сидит и рассказывает все о Лукашенко, о финансировании ЧВК «Вагнер», об операциях в Африке, обо всех счетах и т.д», – пояснил он.

Политтехнолог добавил, что Мадуро знает о России практически все. Лично с Путиным он мог видеться несколько раз, но у него дома жил Патрушев, помощник российского диктатора.

