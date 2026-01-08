закрыть
8 января 2026, четверг, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мадуро знает о Путине практически всё»

1
  • 8.01.2026, 9:27
  • 5,256
«Мадуро знает о Путине практически всё»

Политтехнолог раскрыл, что на самом деле потеряла РФ в Венесуэле.

США провели операцию в Венесуэле, в результате которой пал режим Николаса Мадуро. Его вывезли в США, где выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием. Для России это стало катастрофой.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Венесуэла во главе с Мадуро была базой всех российских преступлений и схем с отмыванием средств. В то же время американцы специально выбрали нужный момент для операции.

Что на самом деле потеряла РФ в Венесуэле?

В издании Reuters сообщили, что после операции в Венесуэле Владимир Путин радуется, что президент США сосредоточен на Западном полушарии, может там «застрять» и «оставить Украину для России». Однако, по мнению политтехнолога, это не так. На самом деле Россия кое-что потеряла.

«Во-первых, это имидж. Во-вторых, здесь говорится об истории с нефтью. Однако есть еще третье – Венесуэла была настоящей помойкой для россиян. На пиратском острове Тортуга отмывались огромные российские нефтяные и кокаиновые деньги, там даже были базы ЧВК «Вагнер». Туда приезжали Патрушев, Лукашенко. Это, по сути, российская территория», – подчеркнул он.

Кроме того, 7 января США начали перехватывать нефтяные танкеры, некоторые из них перевозили российскую нефть. Шейтельман отметил, что это показывает, что американцы фактически наткнулись на гнездо пиратов мирового терроризма, в котором была замешана и Россия. Поэтому для Кремля это настоящая катастрофа.

Между тем российский диктатор не комментировал действия США в отношении Венесуэлы. Политтехнолог отметил, что Путин «исчез» еще за определенное время до нового года. В Кремле заявили, что он лечится и перенесет операцию. Очевидно, что в США знали об этом и, по мнению Шейтельмана, специально выбрали такое время для операции в Венесуэле.

«Если бы Путин об этом знал, то как только в Венесуэлу прибыли бы американцы, он бы приказал вагнеровцам убить Мадуро. Ведь он – это ценный актив для россиян. Сейчас Мадуро сидит и рассказывает все о Лукашенко, о финансировании ЧВК «Вагнер», об операциях в Африке, обо всех счетах и т.д», – пояснил он.

Политтехнолог добавил, что Мадуро знает о России практически все. Лично с Путиным он мог видеться несколько раз, но у него дома жил Патрушев, помощник российского диктатора.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский