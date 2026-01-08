Трамп заявил, что Мадуро скопировал его танец
- 8.01.2026, 9:44
- 1,132
Президент США пошутил, выступая перед Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп, критикуя бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро за авторитарное правление, в то же время заявил, что тот скопировал его танец.
Об этом он сказал в своей речи перед республиканцами Конгресса США.
Трамп назвал Мадуро «жестоким парнем», но при этом пошутил, что тот якобы пытался подражать его танцевальным движениям.
«Он пытался немного повторить мой танец», — заявил президент США.
Мадуро и сам часто появлялся на публике танцуя — иногда под музыку с латинским ритмом.
Танец Трампа же заключается в том, что он ритмично машет обеими поднятыми на уровне головы руками, покачивая при этом бедрами.
6 ноября 2024 года, сразу после победы на выборах президента США, Дональд Трамп станцевал под песню YMCA диско-группы Village People во Флориде на трибуне перед своими сторонниками — и видеозапись этого быстро завирусилась в Сети, в частности в Instagram и TikTok.