Трамп заявил, что Мадуро скопировал его танец 8.01.2026, 9:44

1,132

Президент США пошутил, выступая перед Конгрессом.

Президент США Дональд Трамп, критикуя бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро за авторитарное правление, в то же время заявил, что тот скопировал его танец.

Об этом он сказал в своей речи перед республиканцами Конгресса США.

Трамп назвал Мадуро «жестоким парнем», но при этом пошутил, что тот якобы пытался подражать его танцевальным движениям.

«Он пытался немного повторить мой танец», — заявил президент США.

Мадуро и сам часто появлялся на публике танцуя — иногда под музыку с латинским ритмом.

Танец Трампа же заключается в том, что он ритмично машет обеими поднятыми на уровне головы руками, покачивая при этом бедрами.

6 ноября 2024 года, сразу после победы на выборах президента США, Дональд Трамп станцевал под песню YMCA диско-группы Village People во Флориде на трибуне перед своими сторонниками — и видеозапись этого быстро завирусилась в Сети, в частности в Instagram и TikTok.

