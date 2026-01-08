Тайна черной иглы Путина Юрий Федоренко

8.01.2026, 10:05

2,070

Юрий Федоренко

Время уже пошло.

Смерть Кощея в сказке спрятана надежно: надо добраться до Черной горы, найти шкатулку на дубе, достать зайца, из зайца — утку, разбить яйцо и извлечь главный артефакт — иглу, которую и сломать.

Реальность, впрочем, сложнее сказки. Артефакты, ослабляющие власть Путина и теоретически могущие привести к разрушению империи, разбросаны не в одном месте, а по всему миру.

Одно из таких «тайных мест» расположено за морем-океаном, в Венесуэле. Где-то там, в ныне пустом президентском кабинете, в ящике письменного стола, якобы лежит футляр с гербом «российской федерации». А в нем — игла. Особое изделие из «черного золота». Но почему именно Венесуэла?

Вся путинская экономика держится на мировых ценах на нефть. А мировые цены, как известно, зависят от объемов добычи: чем больше нефти на рынке, тем ниже ее цена. Сами же объемы добычи определяются не только запасами, но и физической возможностью достать «черное золото» и доставить его на мировой рынок.

Венесуэла — страна номер один по запасам нефти: около 20 процентов мировых залежей. До недавнего времени она не могла эффективно добывать и легально экспортировать нефть. Мешали международные санкции, отсутствие инвестиций и хроническая неспособность режима Мадуро управлять экономикой. Вишенка на торте: значительную часть контроля над венесуэльской нефтедобычей получила Россия.

Начиная с 2020 года, российская государственная структура «Росзарубежнефть» имела долю практически во всех нефтяных проектах Венесуэлы. Это давало Москве не только условные прибыли, но и главное — рычаг влияния на уровень мировой добычи, а следовательно, и на мировые цены. Иными словами, Кремль оберегал одну из своих «игл Кощея».

Но теперь судьба венесуэльских нефтяных месторождений полностью зависит от администрации Дональда Трампа. Историческая ирония заключается в том, что в свое время эту отрасль создавали именно американцы, и она принадлежала американским компаниям, пока социалистическое правительство Уго Чавеса не провело национализацию. Так собирается ли президент Трамп восстанавливать «историческую справедливость»?

Похоже, что да. Из последних заявлений Дональда Трампа следует: в краткосрочной перспективе ему нужен полный доступ США к венесуэльским ресурсам. «Нам нужен полный доступ. Нам нужна нефть и другие ресурсы этой страны, чтобы отстроить ее», — заявил он. А что же Москва?

Официальные кремлевские спикеры ограничиваются «глубоким беспокойством относительно судьбы Николаса Мадуро и его жены». Зато российская экономическая верхушка паники не скрывает. Почти сразу после молниеносной американской спецоперации в Каракасе олигарх Олег Дерипаска признал: если США получат контроль над венесуэльскими нефтяными месторождениями, под их влиянием окажется более половины мировых запасов нефти.

По его словам, американцы намерены следить, чтобы цена российской нефти не поднималась выше 50 долларов за баррель. А это — прямая угроза нынешней экономической модели РФ. Экономическая смерть Кощея — лишь вопрос времени. И это время уже пошло.

Мировые рынки отреагировали мгновенно: после событий в Каракасе цены на нефть пошли вниз. Трейдеры пытаются оценить, каким будет дальнейшее влияние американского вмешательства на рынок. Аналитики предупреждают о приближении переизбытка сырой нефти. Основательница Energy Aspects Амрита Сен прямо говорит: ожидания дополнительных венесуэльских баррелей будут толкать цены к дальнейшему падению. Большинство экспертов сходятся на одном: в 2026 году нефть будет дешеветь.

А мы продолжим делать свое — применять «дальнобойные» санкции и бить врага на поле боя. Российская нефтяная отрасль должна превратиться в руины. Впоследствии экономический кризис неизбежно ослабит Россию и линии боевого соприкосновения. Империя будет разрушена. Сценарий еще может корректироваться, но кульминация и финал давно известны. Главными героями этой истории станут украинские Силы обороны. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com