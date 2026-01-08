закрыть
8 января 2026, четверг, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Впервые за четыре года «Белавиа» запустила регулярные рейсы в Израиль

  • 8.01.2026, 10:11
Впервые за четыре года «Белавиа» запустила регулярные рейсы в Израиль

Первый самолет вылетел из Минска в Тель-Авив сегодня утром.

Первый за долгое время рейс «Белавиа» из Минска в Тель-Авив отправился в Израиль утром 8 января, сообщает «Зеркало».

Пассажиры отправились из Минска в Тель-Авив в 7.10. Перед этим у стоек регистрации по случаю открытия рейса выступал ансамбль еврейской музыки «Шир».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье:

вылет из Минска — в 07.10, прибытие в Тель-Авив — в 12.20;

обратный рейс из Тель-Авива — в 13.15, прибытие в Минск — в 20.40.

Для пассажиров предусмотрено горячее питание, Билеты стоят от 671 рубля в одну сторону и от 1327 рублей туда-обратно по тарифу «Лайт». Продолжительность полета — 6 часов 10 минут.

Ранее стало известно о том, что продажу билетов на прямые рейсы из Тель-Авива в Минск с февраля 2026 года открыла израильская авиакомпания Arkia.

Напомним, это первый регулярный рейс «Белавиа» в Израиль с мая 2022 года — власти страны тогда перестали пускать беларусские самолеты на фоне европейских и американских санкций. Из Минска в Тель-Авив пассажиры в основном летали через Баку или Тбилиси. Исключение было сделано в октябре 2023-го — для эвакуационного рейса после крупной атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

11 сентября США заявили, что снимают санкции с авиакомпании «Белавиа». После этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов этой страны выдало Беларуси лицензию на совершение сделок с участием белорусского национального авиаперевозчика.

При этом авиакомпания остается под санкциями ЕС.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский