Впервые за четыре года «Белавиа» запустила регулярные рейсы в Израиль 8.01.2026, 10:11

Первый самолет вылетел из Минска в Тель-Авив сегодня утром.

Первый за долгое время рейс «Белавиа» из Минска в Тель-Авив отправился в Израиль утром 8 января, сообщает «Зеркало».

Пассажиры отправились из Минска в Тель-Авив в 7.10. Перед этим у стоек регистрации по случаю открытия рейса выступал ансамбль еврейской музыки «Шир».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье:

вылет из Минска — в 07.10, прибытие в Тель-Авив — в 12.20;

обратный рейс из Тель-Авива — в 13.15, прибытие в Минск — в 20.40.

Для пассажиров предусмотрено горячее питание, Билеты стоят от 671 рубля в одну сторону и от 1327 рублей туда-обратно по тарифу «Лайт». Продолжительность полета — 6 часов 10 минут.

Ранее стало известно о том, что продажу билетов на прямые рейсы из Тель-Авива в Минск с февраля 2026 года открыла израильская авиакомпания Arkia.

Напомним, это первый регулярный рейс «Белавиа» в Израиль с мая 2022 года — власти страны тогда перестали пускать беларусские самолеты на фоне европейских и американских санкций. Из Минска в Тель-Авив пассажиры в основном летали через Баку или Тбилиси. Исключение было сделано в октябре 2023-го — для эвакуационного рейса после крупной атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

11 сентября США заявили, что снимают санкции с авиакомпании «Белавиа». После этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов этой страны выдало Беларуси лицензию на совершение сделок с участием белорусского национального авиаперевозчика.

При этом авиакомпания остается под санкциями ЕС.

